Anadolu Adliyesi’nde avukata yemek şoku: Yemeğinden böcek çıktı

Dünyanın en büyük adalet sarayı olarak bilinen Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ndeki bir restoranda yemekten böcek çıktığı ileri sürüldü. Adliyenin içinde yer alan avukatlara ve vatandaşlara hizmet veren restoranda yemek yemeye oturan bir avukat, tabağında çıkan böcekle şoke oldu.

‘HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNUYORLAR'

Dünyanın en büyük adalet sarayı olarak bilinen adliyede halkın sağlığı ile oynandığını söyleyen Avukat Gökmen Dumlu, “Yemeğe tam başlıyordum. Görünce, önce maydanoz zannettim. Sonra bir baktım böcekmiş. Bağırıp çağırınca oradaki görevli kadın ‘Elinize koz geçti' dedi. Şikayet edeceğimi söyleyince, ‘nereye istersen şikayet et' dedi. Yetkililer gelip özür dilediler, hatta ‘size döner ısmarlayalım' dedi. Tabak ortadan kayboldu o sırada. Oradan artık yemek yemeyi bıraktım. Öğlen yemeklerini kestim. Ben bağırınca yan masadaki başka bir avukat daha önce kendi yemeğinden de bir şey çıktığını söyledi. Ona da yemeğin içinde ot, baharat olduğunu söylemişler. Ancak o da böcek bacağıymış” dedi.

TUVALET KAĞIDI TASARRUFU TEPKİLERE NEDEN OLDU

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde tek şikayet elbette bu değil. Günlük yaklaşık 40 bin kişinin giriş-çıkış yaptığı adliyede şaşırtan ‘tuvalet kâğıdı tasarrufu' büyük tepki topladı. Avukatlar ve çalışan personel hijyen koşullarından da şikayetçi.

5 büyük bloktan oluşan adliyede, başsavcılık binası, savcılar ve hakimlerin bulunduğu katlar dışındaki bölümlerde bulunan tuvaletlerde ‘tasarruf' adı altında tuvalet kağıtlarının kaldırıldığı öne sürüldü.

Adliyeye gelen vatandaşlar ile avukatların tuvalet kağıdı ve ellerini sildikleri kağıt havluların olmaması ise tepki çeken başka bir durum.

Anadolu Adliyesi'ne gelen fakat isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, tuvaletlerde tuvalet kağıdı bulunmamasının hijyen açısından büyük sıkıntı yarattığını söyledi.