Anadolu Ajansı, yıl dönümünde Atatürk’e yer vermedi!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı’nın ilk yıllarında Anadolu’nun sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansı, Atatürk’le ilgili büyük bir skandala imza attı. Kuruluşunun 99. yılında aboneleriyle faaliyetlerini ve yapısını anlatan bir metin paylaşan AA, bu metinde kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermedi.

AA’nın abonelerine geçtiği uzun haberde, “13 dilde, 93 ülkede yaklaşık 6 bin kullanıcıya hizmet verdikleri, 100 ülkede 3 binden fazla çalışanı bulunduğu, günlük 1600 haber, 2 bin 300 fotoğraf, 6 infografik, 400 video yayınlayan ve 15 canlı yayın yaptıkları belirtildi. Haberde ‘Güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansı (AA), kuruluşunun 100. yılına bir kala dünyanın en saygın ajansları arasında yer alıyor” ifadesi kullanıldı.

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AA’NIN ÖNCEKİ YILLARDA YAYINLADIĞI MESAJ

Ajansın kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermeyen Anadolu Ajansı, geçmiş yıllarda kendi kuruluş öyküsünü şöyle paylaşmıştı;

“Anadolu Ajansının kuruluşu, ‘milli mücadelenin dönüm noktası’ denilebilecek zor günlerine denk düşüyor. İşgal sonrası İstanbul’da kalınmayacağını gören bazı aydınlar, Milli Mücadele’ye katılmanın yollarını araştırıyor. AA’nın kuruluş serüveni de tam bu süreçte, İstanbul’un işgaliyle bazı aydınların İstanbul’dan Anadolu’ya gelişleri aşamasında gerçekleşiyor. İstanbul’un 16 Mart 1920’de işgal edilmesinden 5 gün sonra yola çıkan Yunus Nadi (Abalıoğlu) ile Halide Edip’in (Adıvar) bulunduğu iki kafile, 31 Mart’ta Geyve’de buluşuyor. Akhisar İstasyonu’nda verilen mola sırasında iki aydın, ‘Ankara’ya gider gitmez bir ajans teşkilatı kurulmasını’ görüşüyor. Yunus Nadi ve Halide Edip, ajansın adı konuşulurken, ‘Türk’, ‘Ankara’ ve ‘Anadolu’ seçenekleri arasından ‘Anadolu Ajansı’nda birleşiyorlar.Halide Edip ve Yunus Nadi’nin de bulunduğu heyet, 1 Nisan’da Ankara’ya ulaşıyor. Yunus Nadi’nin ifadesiyle, ‘4 veya 5 Nisan akşamı’ Mustafa Kemal Paşa’nın karargahı Ziraat Mektebi’nde yemekten sonra Anadolu Ajansının kurulmasından söz açılıyor. Bu konuşmanın ardından Anadolu Ajansının kuruluşu, 6 Nisan 1920’de gerçekleştiriliyor.”

SEÇİM GECESİ DE BÜYÜK BİR SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Anadolu Ajansı, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde de büyük bir skandala imza atmıştı. Tüm Türkiye’nin seçim sonuçlarını takip ettiği devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı’na 21 saat veri girişi yapılmamıştı.