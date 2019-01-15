Meteoroloji’den İstanbul’a kar uyarısı… Anadolu buz tuttu! | Son dakika hava durumu tahminleri

Megakent İstanbul'da beklenen karla karışık yağmur bile günlerce gündem olurken Anadolu bu kış adeta donuyor. Anadolu'da birçok şehirde göller donarken, Kızılırmak'ta dahi yer yer donmalar meydana geldi. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde dereceler -20'lerin de altına indi. Bugün İstanbul'da ise karla karışık yağmur bekleniyor, İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar 6 derece dolaylarında seyredecek...

İstanbul’a yaklaşan karla karışık yağmur dahi son dakika haberlerine konu olurken Anadolu’da kutup soğukları etkili oluyor. İstanbul’a soğuk hava dalgası bugün giriş yapacak karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar kısa süreli etkili olacak. Anadolu’da ise soğuk ve karlı hava etkisini sürdürüyor ve yarından itibaren kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

TÜM YURT YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hakkari, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis, Giresun çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Hakkari, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Ege, Marmara’nın doğusu, Eskişehir çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri, Çankırı’nın batı kesimleri ile Akdeniz’in yüksek kesimleri, Erzincan ve Tunceli’nin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ŞIRNAK’TA YABANİ ATLAR DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Hava sıcaklığının eksilere düştüğü Şırnak'ın Uludere ilçesinde yiyecek bulamayan ve donmak üzere olan yabani at sürüsü son anda kurtarıldı. Uludere ilçesinde yiyecek bulamayan ve donmak üzere olan yabani at sürüsünü gören vatandaşlar, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü aradı. Bunun üzerine harekete geçen müdürlük, atlara yem götürdü.

KARS’TA SOĞUK VE KAR DRONE’LA GÖRÜNTÜLENDİ

Kars’ta birçok yüksek alan buzlarla kaplandı. Doğu Ekspresinin geçiş rotasında drone ile çekilen görüntülerde donan kırlar fotoğraflara yansıdı.

SİVAS’TA BARAJ BUZ TUTTU

Hava sıcaklığının son günlerde eksi 24 dereceye kadar düştüğü Sivas’ta, akarsu ve göllerin ardından 4 Eylül Barajı da buz tuttu. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve şehrin şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı barajın yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Buz tutan baraj gölünün yüzeyinde güzel görüntüler oluştu. Donan baraj, drone ile havadan da görüntülendi.

KIZILIRMAK DONDU, HAYVANLAR MAHSUR KALDI

Sivas’ta uzun süredir sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları nedeni ile Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak buz tuttu. Buzlu alandan geçmek isteyen bir sokak köpeği, buzun kırılmasıyla mahsur kaldı. Bir kısmı suya gömülen köpeği fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra buzları kırıp nehrin ortasındaki köpeği ulaştı. Halat bağlanarak bulunduğu yerden çekilen köpeği, kıyıya yaklaştığında ise bir itfaiye eri, kucağına aldı. Ancak güçlükle taşıdı. Köpek daha sonra yine beline bağlanan iple yukarı çekildi. Köpek, itfaiye aracına bindirilerek Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada ilk muayenesi yapılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARDAHAN’DA ARAÇLAR BUZ TUTTU ÇALIŞMADI

Ardahan'ın Göle ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Havaların soğumasının ardından Göle’de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, iş yeri ve arabaların camları buz tuttu. Binaların kapı kilitlerinin dahi buz tuttuğu Göle ilçesinde vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Efsal Alantar, tipik bir zemheri havasının yaşandığını söyleyerek, “Ardahan'da beklenen soğukları yaşıyoruz. Daha önce yaşanan soğukların aynısı ve Zemheri, olması gereken de bu” dedi.

HAKKARİ’DE DONMAK ÜZERE OLAN 50 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde donma tehlikesi geçiren 50 kişi, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kadı köyüne giden 3 yolcu servisi ve 4 otomobilde bulunan 50 kişi, köy yolunda kar ve tipiden dolayı mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren vatandaşlar, Yüksekova Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekiplerinden yardım talep etti. Bunun üzerine yola çıkan karla mücadele ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Donma tehlikesi geçirdiklerini dile getiren Emrah Kaplan, “Önümüzü göremiyoruz. Tipiden dolayı burada mahsur kaldık. Karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedik. Bizi bu durumdan kurtaran karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi

Yüksekova Kaymakamına ve karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Selami Şahin de, “Burada donma tehlikesi yaşadık. Tipiden dolayı araçlarımızdan çıkamadık. Aralarında kadın ve çocukların olduğu bazı kişiler adeta ölümle burun buruna geldi” ifadelerini kullandı.