Anadolu Kavağı’nda esrarengiz yangınlar! Mahalleli tedirgin…

İstanbul’un Beykoz İlçesi’nde Yuşa Tepesi'nden Anadolu Kavağı'na inen yolda bulunan askeri alanın yakınındaki ormanlık alanda 1 hafta içinde 6 kez yangın çıktı.

Art arda çıkan yangınların ardından Anadolu Kavağı Mahallesi’nde ise tedirginlik hakim.

“BU YA TERÖR YA DA RANT İÇİN ÇIKARILAN BİR YANGIN”

Sürekli aynı yerde yangın çıktığını söyleyen mahalle esnafından Yasin Karaoğlu, “Bu ya terör ya da rant için çıkarılan bir yangın. Bunu ne mahalleli ne köylü yapar. Senelerdir burada yaşıyoruz bu zamana kadar hiç böyle üst üste yangın çıkmamıştı. Genelde öğle saatlerinde ve akşam üstü oluyor. Gece olsa muhtemelen herkes yanar burada.” diye konuştu.

“GECE YAKMAYA KALKSALAR ANADOLU KAVAĞI DİYE BİR YER KALMAZ”

Yangın çıkan alanın yakınlarında bahçesi bulunan ve yangınlara gönüllü itfaiye olarak müdahale eden Burak Karaaslan ise “Arka arkaya aynı yerde yangın çıkması şüpheli bir durum. Polisler de araştırıyor. İlk çıkan yangında o bölgede 3 kişinin görüldüğü söylendi. Daha sonra da iki kişi görülmüş. Ne kadar doğru emin değilim tabi, o civarda oturanların söyledikleri bunlar. Kasıtlı çıkarılan bir yangına benziyor. Yangını çıkarma sebeplerinden birisi de alan genişletmek ve imar için açmak olabilir. Gece yakmaya kalksalar Anadolu Kavağı diye bir yer kalmaz.” ifadelerini kullandı.

“YANAN YER 2B ARAZİSİ, BİRİLERİ YAPTIRIYOR OLABİLİR”

Yangınlar içni ‘terör eylemi’ iddiasının da konuşulduğunu belirten Fatih Girit isimli bölge sakini ise “Askeriye oraya devriye çıkartıyor. Askerin gelip gidiş saatlerini bilen birisi olmalı ki askerin gittiği zamanlarda yangın çıkarıyor. Yanan yer 2B arazisi kapsamında. Birileri yaptırıyor olabilir.” şeklinde konuştu.

“100 METRE İÇİNDE 30 METRE ARAYLA YAKILMIŞ BİR ALAN”

Yangında gönüllü olarak itfaiyeci olarak görev aldığını belirten Kaan Düzgit ise “100 metre içinde 30 metre arayla yakılmış bir alan var. Polisler de şaşırdı. Kesinlikle kasıtlı bir yangın. Terör olsa daha büyük bir zarar verebilirdi. Bir de neden hep aynı yer?” diye duruma tepki gösterdi.

Bölgede tedirgin bekleyiş sürüyor.