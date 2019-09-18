Anadolu Kavağı’ndaki ‘garip’ yangınlar sürüyor

Kamera: Kubilay Altuğ

İstanbul'un Beykoz İlçesi'nde Yuşa Tepesi’nden Anadolu Kavağı’na inen yolda askeri alanın yakınındaki ormanlık alanda aynı yerde 100 metre aralıklarla 1 ay içerisinde yedinci kez yangın çıktı. Anadolu Kavağı Mahallesi sakinleri, yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığı iddiasında. Mahallleli gece gündüz adeta diken üstünde bekliyor. Yangın çıkan alana yakın bölgede cephanelikler olduğunu söyleyen mahalleli, yangının oraya sıçraması durumunda büyük bir felaket olacağını söylüyor.

“ORMANLARIMIZ YANDI BİTTİ”

Kaçıncı kez yangın çıktığını artık sayamadığını söyleyen mahalle sakini Havva Karaaslan, yetkililere seslendi.

Karaaslan, “Burası yine yanıyor, hep yanıyor. 1983’den beri burada oturuyorum. Yıllar önce bir kez yangın oldu. Onu da yapanı yakaladılar ama bu sene bu kaçıncı oldu. Buna bir çözüm bulunsun artık. Ciğerlerimiz yanıyor. Kimi diyor yer mafyası kimi diyor arazilerden sizi çıkaracaklar o yüzden yapıyorlar. Neden olduğunu bilmiyorum ama bir çözüm bekliyoruz. Devlet buna bir çözüm bulsun. Ormanlarımız yandı bitti. Bir şey kalmadı. Oraya gidip bakamadım. Cesaret edemedim bakmaya. Orada yaşayan bir sürü canlı da vardı. 6 gün önce akşam saatlerinde kapının önünde çay içiyordum. Sesler geldi. Ses gelen yere doğru gittik. Kimsiniz falan diye seslenince 3-4 kişi kaçtı. Oğlum kovaladı ama yine yakalayamadık. Uçuyorlar mı kanatları mı var? Yakalanmıyorlar bir türlü. Çocuklar, polisler gidiyor bakmaya. Fenalık geçirdiler artık. Çocuğumun hep eli ayağı yandı. Yangına müdahale etmekten. Buna bir çare bulunsun artık.” dedi.