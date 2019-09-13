Anadolu Yayıncılar Derneği’nden Diyarbakırlı annelere destek

Anadolu Yayıncılar Derneği, HDP Diyarbakır İl Binası önünde açıklama yaparak Anadolu Yayıncıları olarak annelerin yanında olduklarını ifade ederek terör örgütlerini lanetlediler.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır, Kanal Urfa Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Toru ve Muğla Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Serap Ülkü 320 Anadolu Medyası adına Diyarbakır'da eylem yapan anneleri ziyaret ettiler.

“ANNELERE ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR MEDYA DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, “Anadolu Yayıncılar Derneği olarak 320 üyemizle Diyarbakır Annelerinin yanındayız. Diyarbakırlı anneler Kayserililerin de anneleri, Rizeliler 'in de anneleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da anneleri. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak biz Diyarbakır Annelerinin ellerini öpmeye dualarını almaya ve kendilerine destek olmaya geldik. Üyelerimiz olan yerel televizyon ve yerel gazetelerle birlikte bu annelere elimizden geldiği kadar medya desteği vereceğiz” dedi.

“ANNELER ARTIK YETER DİYOR”

Evlatlarını isteyen ailelerin eyleminin çok önemli olduğuna işaret eden dernek başkanı Burhan, “Buradaki annelerin ne kadar önemli bir görev yaptığını bu saldırılardan anlaya biliyoruz. Anneler PKK ve HDP siyasetine artık yeter diyor. HDP'lilerin çocukları Maldiv'ler de Bahama Adalarında tatil yaparken bugün buradaki annelerimizin çocukları ölümle karşı karşıya gelmişlerdir. Kaçırılmışlardır. HDP tarafından dağa gönderilmişlerdir. Bu noktada HDP'deki bu yapı ortaya koymak açısından bu annelerimizin eylemlerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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“BU NÖBET YENİ BİR UYANIŞA VESİLE OLACAKTIR”

Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, “Çocuklarını terör örgütünün bataklığından kurtarmak isteyen annelerin bu onurlu mücadelesini destekliyoruz. Bu anneleri evlatlarından, çocukları ailelerinden ayıran terör örgütünü de bir kez daha lanetliyoruz. Ülkemizdeki tüm STK'ları tüm sanatçıları tüm kanaat önderlerini bu mücadeleye destek vermek üzere Diyarbakır'a bekliyoruz” diye konuştu.

“NASIL ONLARIN YÜREĞİ YANIYORSA BİZİMDE YÜREKLERİMİZ YANIYOR”

Muğla Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Serap Ülkü, “Onlar bizim annelerimiz. Onların yanında geldik. Nasıl onların yürekleri yanıyorsa bizim de yüreklerimiz yanıyor. Ama şunu gördük ki kadın isterse ülkeyi, her şeyi siyaseti bile değiştirebilir. Şu an evlatları için mücadele veren annelerimizin ellerinden öpüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN ANNELERİMİZ DİNİMİZDE BÜYÜK YERİ VAR”

Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır ise şöyle konuştu; “Karadeniz'den geliyorum. Karadeniz'de bahçede fındık toplayan, çay toplayan, denizde balık avlayan bütün annelerin buradaki annelere selamını getirdim. Onların üzüntülerini paylaştıklarını belirtmek istiyorum”