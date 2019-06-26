Anadolu’nun en büyük millet bahçesi Sivas’a yapılıyor

Sivas’ta yıkılan 4 Eylül stadyumunun yerine yapılması planlanan millet bahçesinin inşaatına başlandı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in seçim vaatleri arasında da yer alan proje eski stadyum bölgesindeki 53 bin 126 bin metrekarelik alanı kapsayacağı belirtildi.

15 MİLYON TL’YE MAL OLACAK

İhaleyi alan firma Millet bahçesinin altyapı çalışmalarına başladı. İçinde Millet Kıraathanesi, 2 adet büfe, 3 adet lavabo, mescit, su deposu, 2 adet basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatıların bulunacağı ve 15 milyon 333 bin TL’ye mal olacak olan Millet bahçesi 5 ay içinde bitirileceği açıklandı.

“SİVAS’IN İHTİYACI VARDI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski stadyumun yerine Millet bahçesi yapılacağını belirtmesi üzerine çalışmalara hızla başlandığını dile getiren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “TOKİ bu alanı millet bahçesi olarak projelendirdi. Bu bölgede bir yeşil alana ihtiyaç vardı. Aynı zamanda şehrimizin merkezine çok yakın olması itibarıyla da şehre yeni bir yeşil alanı, yeni bir meydanı kazandırmış olacağız. Buraya yapılan Millet Bahçesi Anadolu’da yapılanların en büyüğü olma özelliğini taşıyor” diye konuştu. Aydın, yapılacak millet bahçesinin bölgenin ihtiyacını karşılayacak, şehre ayrı bir değer katacak ve kente nefes aldıracak bir alan olacağını dile getirdi.

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