Anayasa Mahkemesi’nden ‘ifade özgürlüğü’ kararı

Anayasa Mahkemesi, gazeteci Erbil Tuşalp’in 2013’te yayımlanan köşe yazısı nedeniyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e tazminat ödemeye mahkum edilmesinin ‘ifade ve basın özgürlüğünün ihlali’ olduğuna hükmetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre Tuşalp, 26 Kasım 2013’te bir gazetede yayımlanan “Alıntı” başlıklı köşe yazısında, Gülen için “paragöz iblis, haysiyetsiz sapık, cüzzamlı sürüngen, dolara kara sevdalı, gözyaşı bezirganı, İslami terbiyeden nasipsiz, insanlarımızı morfinleyen sünepe, uyanık bir mazoşist” ifadelerine yer verdi.

Bu yazı sonrasında Gülen’in şikayeti üzerine İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Tuşalp, hükmün açıklanması geri bırakılarak 1740 lira para cezasına çarptırıldı.

Söz konusu yazıda yer alan nitelemelerin kendisi tarafından değil, dershanelerin kapatılması döneminde üçüncü şahıslar tarafından Gülen’e söylendiğini belirten Tuşalp, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine kararla ilgili itirazda bulundu.

YARGILAMA GİDERLERİ DE GERİ ÖDENECEK

Tuşalp, mahkemenin itirazı reddetmesi üzerine konuyu AYM’ye taşıdı. Yüksek Mahkeme, Tuşalp’e verilen para cezasını ifade ve basın özgürlüğünün ihlali saydı. Tuşalp’e 1740 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına ve daha önceki yargılama giderlerinin yazara ödenmesini kararlaştırdı. (AA)