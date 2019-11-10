. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAtatürk&#8217;ün ebediyete intikalinin 81&#8217;inci yılı dolayısıyla Anıtkabir&#8217;de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Saat 22.00&#8217;da ziyaret kapanacak olan Anıtkabir&#8217;de ziyaretçi rekoru kırılması bekleniyor. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tTürkiye&#8217;nin dört bir yanından Ankara&#8217;ya gelen yüz binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk&#8217;ün kabrini ziyaret etti.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tSabahın erken saatlerinde Anıtkabir&#8217;in çevresinde toplanarak kapıların açılmasını bekleyen vatandaşlar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra sırayla içeriye alındı. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tEllerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk&#8217;ün mozolesine gelen vatandaşlar, buraya karanfil bırakarak dua etti. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAnıtkabir&#8217;i ziyaret eden 7&#8217;den 70&#8217;e binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile bol bol fotoğraf çektirdi. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tTürkiye&#8217;nin dört bir yanından Anıtkabir&#8217;e gelen vatandaşlar, derin bir üzüntü yaşadıklarını; ancak Atatürk&#8217;ün huzurunda olmaktan da mutluluk duyduklarını söyledi.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/anitkabir-ziyaretci-akinina-ugradi-5442095","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/anitkabir-ziyaretci-akinina-ugradi-5442095","pageType":"galeri","pageIdentifier":5442095,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5442095,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/anitkabir-ziyaretci-akinina-ugradi-5442095/?_szc_galeri=1","headline":"Anu0131tkabir ziyaretu00e7i aku0131nu0131na uu011fradu0131","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["An\\u0131tkabir","Atat\\u00fcrk"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/11/10/iecrop/anitkabir-1_16_9_1573386043.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","dateCreated":1573387176,"datePublished":1573387176,"dateModified":1573387814,"info":"{"seo_news":"false"}"});