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GALERİ Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı 10 Kasım 2019 14:59
1 Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Saat 22.00'da ziyaret kapanacak olan Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırılması bekleniyor.
2 Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen yüz binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.
3 Sabahın erken saatlerinde Anıtkabir'in çevresinde toplanarak kapıların açılmasını bekleyen vatandaşlar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra sırayla içeriye alındı.
4 Ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk'ün mozolesine gelen vatandaşlar, buraya karanfil bırakarak dua etti.
5 Anıtkabir'i ziyaret eden 7'den 70'e binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile bol bol fotoğraf çektirdi.
6 Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'e gelen vatandaşlar, derin bir üzüntü yaşadıklarını; ancak Atatürk'ün huzurunda olmaktan da mutluluk duyduklarını söyledi.
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Son güncelleme 15:10 | 10 Kasım 2019
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