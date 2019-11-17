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Anıtkabir’de slogan atanlara küfür eden şahıs tutuklandı

Sosyal medyada yayınladığı videoyla, Anıtkabir'de Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest kalan Mehmet Avcı, yeniden gözaltına alındı. İkinci kez adliyeye sevk edilen Avcı tutuklandı. 

13:57 -
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Anıtkabir’de slogan atanlara küfür eden şahıs tutuklandı

Kocaeli’de yaşayan ve Vatanseverler Hareketi Derneği’nin başkanı olan Mehmet Avcı, sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir’de ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye slogan atan gençlere hakaret etti.

“HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VE AŞAĞILAMA”

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, önceki gün gözaltına alınan Avcı, dün sabah adliyeye sevk edildi. Avcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçlamasıyla bugün ikinci kez gözaltına alınan Avcı, tutuklanarak cezaevine kondu. (DHA)

Anıtkabir Kocaeli Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
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