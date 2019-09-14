Ankara Adliyesi’nde şüpheli yangın!

Ankara’da iş ve ticaret mahkemelerinin bulunduğu adliye ek binasının arşiv bölümünde yangın çıktı. Çukurambar’daki Ankara Adliyesi ek binasında önceki gün saat 16.00 sularında yangın çıktı. Eksi ikinci katta bulunan ve dava dosyalarının arşivlerinin tutulduğu bölümde çıkan dumanlar diğer katları sardı.

Bina hızla boşaltıldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede sönen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hangi dosyaların zarar gördüğü araştırılıyor.

Yangının elektik kontağından çıkmış olabileceği belirtilirken, kesin nedeni soruşturmanın ardından ortaya çıkacak.