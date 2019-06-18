Ankara (ASKİ) su kesintisi: Ankara’da sular ne zaman gelecek?

Su kesintileri Ankara’nın çeşitli ilçelerinde gerçekleşiyor. Zorluk yaşayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek merak ediyor. Planlı su kesinti listesi ASKİ sitesinden yayımlanıyor. Haberimizin devamında kesinti listesini bulabilirsiniz.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.06.2019 19:00:00

Detay: ANA BORUDA PATLAK

Etkilenen Yerler: YURTBEYİ MAHALLESİ

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 18.06.2019 08:45:00

Tamir Tarihi: 18.06.2019 13:30:00

Detay: ATAPARK MH 540 CD İLE 541 CD KÖŞESİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI

Etkilenen Yerler: ATAPARK MH OVACIK MH KANUNİ MH CİVARI

MAMAK

Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.06.2019 20:00:00

Detay: Altındağ ilçesi karapürçek mahallesi yeşil kuşak caddesi içerisinde imalatı tamamlanan 400 lük duktil boru içme suyu iletim hattı braşman bağlantıların yapılacak olması nedeni ile mamak ilçesi başak mahallesi tamamı ve ekin mahallesi üst kotlarına 18.06.2019 salı günü saat 09.00 ile 18.06.2019 saat 20.00 arası su verilemeyecektir

Etkilenen Yerler: başak mahallesi tamamı ve ekin mahallesi üst kotlarına 18.06.2019 salı günü saat 09.00 ile 18.06.2019 saat 20.00 arası su verilemeyecektir.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.06.2019 14:00:00

Detay: ANA BORUDA PATLAK

Etkilenen Yerler: BALLIKPINAR;BAHÇEKENT SİTESİ;HASVİLLALARI;DOSA MAHALLESI;SEVGİÇİÇEĞİ SİTESİ

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00

Tamir Tarihi: 18.06.2019 20:00:00

Detay: Altındağ ilçesi,Karapürçek mahallesi yeşil kuşak caddesi içerisinde imalatı tamamlanan 400 lük duktil boru içme suyu iletim hattı braşman bağlantıların yapılmasından dolayı 18.06.2018 Tarihinde 09:00 ile 20:00 saatleri arasında Karapürçek mahallesinin bir kısmına su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesinin bir kısmı