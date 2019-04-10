Ankara Batıkent’te zehirlenen köpeklerle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Dün akşam saatlerinde Ankara´nın Yenimahalle ilçesindeki park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek katledildiği, 7 köpeğin kayıp ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. Konuyla ilgili yapılan araştırma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabı üzerinden; “Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir.” açıklamasını yapmıştı.

Beyaz bir araçla parktaki köpeklere zehirli tavuk vererek katleden canilerin bulunması için sosyal medyada da büyük bir destek kampanyası devam ediyor.