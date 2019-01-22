Ankara bunu konuşuyor! RTÜK başkanını diziler mi yaktı?

RTÜK kaynakları, Kurul'un Ekim ve Kasım aylarında pek çok diziye çocuk ve gençlere kötü örnek olmaları gerekçesiyle ceza verdiğine dikkat çekiyorlar. Ceza verilen dizilerin büyük bölümü, hükümete yakın kanallarda yayınlanıyordu.

Son birkaç ay içinde RTÜK, özellikle Show TV, Star Tv, ATV ve Kanal D'de yayınlanan popüler dizilere yüksek meblağlarda ceza verilmesi kararı almıştı.

Edinilen bilgiye göre, çoğu zarar eden hükümete yakın kanallar, dizilerle aldıkları reklam gelirlerini de RTÜK cezalarına kaptırınca, rahatsızlıklarını önce Kültür Bakanı'na, ardından da Saray'a ilettiler.

RTÜK'e hükümete yakın kanallara yazılan cezalar nedeniyle Saray'dan gelen rahatsızlık mesajları üzerine ise, RTÜK Başkanı'nın istifa etmeye karar verdiği kulislerde konuşuluyor.

RTÜK Yerlikaya'dan boşalan Başkanlık görevine, Kurul üyelerinden biri yarın yapacağı toplantıda seçecek. Bu göreve AKP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Ebubekir Şahin'in getirilmesi bekleniyor.

RTÜK'te Başkanvekilliği görevini, Seçimlerde yapılan AKP-MHP ittifakının bir yansıması olarak da MHP kontenjanından seçilen Esat Çıplak yürütüyor. Ancak AKP ile MHP arasındaki uzlaşma çerçevesinde RTÜK Başkanlığı'nın yine AKP'de bırakılması bekleniyor.