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Ankara hava durumu: Ankara’da okullar tatil mi?

Ankara'da kar yağışı etkili oluyor. Binlerce öğrenci yarın okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki yarın Ankara'da okullar tatil mi? İşte Ankara hava durumu...

23:18 -
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Ankara hava durumu: Ankara’da okullar tatil mi?

Ankara’da yılın ilk kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Ankara Valiliği’nden okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

ANKARA HAVA DURUMU

Yarından itibaren yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Hafta sonu soğumanın etkisiyle kar da etkili olduğu alanı genişletecek. Ankara’da hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar 1 derece dolaylarında seyredecek. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kar yağışı etkili olacak.

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Son güncelleme: 23:26 25.12.2019
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