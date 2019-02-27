Ankara hava durumu: Beklenen kar yağışı başladı! Ankara’da okullar tatil olur mu?

Ankara’da öğleden sonra saatlerde başlayan kar yağışı yer yer etkisini artırıyor. Soğuk ve karlı havanın Ankara’da uzun süre etkisini sürdürmesi beklenmiyor ancak bazı noktalarda kar yoğunlaşarak hayatı zorlaştırabilir.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL OLUR MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Ankara’da kar yağışı bugün devam edecek fakat yarın etkisini kaybedecek. Tahminlere göre Ankara’da eğitime engel olacak kadar yoğun bir yağış beklenmiyor.

ANKARA SAATLİK HAVA DURUMU

İÇİ ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA NASIL OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

KIRIKKALE °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı