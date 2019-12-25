Ankara Üniversitesi’nde ‘Las Tesis’e izin yok!

Kadın cinayetlerine karşı Şili başlayıp dünyaya yayılan ‘Las Tesis’ eylemi bu kez Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yapılmak istendi. ‘Las Tesis' dansı yapmak isteyen kadınları polis engelledi, çok sayıda öğrenci gözaltına aldı.

‘SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ, İTAAT ETMİYORUZ’

Kampüsün içerisine giren güvenlik güçleri öğrencileri Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin arka bahçesinde gözaltına aldı. “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Kadınları değil katilleri engelle” sloganı atan kadınların yanı sıra kampüs içerisinde erkek öğrenciler de gözaltına alındı.