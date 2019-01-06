Ankara’nın o ilçesinde okullar tatil! Ankara Valiliği’nden flaş açıklama!

Ankara'da yaşayan öğrenciler, aileler ve öğretmenler 7 Ocak Pazartesi okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtını bekliyor. Ankara Valiliği yetkililerinden önemli bir açıklama geldi. Valilik kaynakları gün boyu devam eden kar yağışının meteorolojik tespitlere göre gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti. Bu gelişme sonrası kentte eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı bildirildi. Öte yandan Ankara'nın Bala ilçesinde kaymakamlık Pazartesi günü okulları tatil ettiğini duyurdu.

Binlerce öğrenci “Ankara’da okullar tatil edilecek mi?” sorusunun cevabını araştırırken yetkililerden açıklamalar art arda geldi. Ankara Valiliği’nden gelen bilgiler kar tatili yok yönündeydi. İlerleyen saatlerde ise Bala Kaymakamlığı ilçede okulların tatil olduğunu açıkladı. ANKARA’NIN BALA İLÇESİNDE OKULLAR TATİL! Ankara’nın Bala ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulları tatil edildi. Bala Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeni ile 07.Ocak 2019 Pazartesi günü Kaymakamlığımız tarafından Bala genelinde eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir” denildi. ANKARA’NIN DİĞER İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL DEĞİL! Başkentteki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, “eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı” ifade edildi. Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi. “Ankara’da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı” kaydedildi.

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