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Ankara’da akıl almaz olay! Yolun ortasına yattı ve dakikalarca kalkmadı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir kişi yolun ortasına yatarak trafiği tehlikeye soktu. Vatandaşların ve sağlık ekiplerinin dakikalar süren çabaları sonucunda sedyeye bağlanan alkollü kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

06:37 -
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Ankara’da akıl almaz olay! Yolun ortasına yattı ve dakikalarca kalkmadı

Altındağ’ın Anafartalar Mahallesi, Çankırı Caddesi’nde bir kişi yolun ortasında yaklaşık yarım saat yattı.

Yerde yatan ve alkollü olduğu öğrenilen kişiyi son anda fark eden sürücüler ani fren yapmak durumunda kaldı.

Fotoğraf: AA

ÇABALAR SONUÇSUZ KALDI

Çevredeki vatandaşların yerde yatan kişiyi yoldan kaldırma çabaları sonuçsuz kaldı.

Yoldan kalkmak istemeyen alkollü kişi, bir süre sonra yol kenarındaki kaldırıma oturtuldu, daha sonra tekrar yol ortasına yattı.

Fotoğraf: AA

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ambulansa binmesi için kişiyi ikna etmeye çalışan sağlık ekiplerinin girişimleri bir müddet sonuçsuz kaldı.

Fotoğraf: AA

Sedyeye zorla bağlanan alkollü kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. AA

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Son güncelleme: android-time 07:00 02.03.2019
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