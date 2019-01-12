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Ankara’da alev alan mutfak tüpü patladı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Afgan uyruklu 6 kişinin yaşadığı 2 katlı gecekondunun üst katında, iddiaya göre mutfak tüpünün alev alıp ardından patlamasıyla yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı olayda panikleyen evdekiler, yalın ayak sokağa fırladı.

android-time 21:35
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Afgan uyruklu 6 kişinin yaşadığı 2 katlı gecekondunun üst katında, iddiaya göre mutfak tüpünün alev alıp ardından patlamasıyla yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı olayda panikleyen evdekiler, yalın ayak sokağa fırladı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi Güzelkız Sokak'taki 2 katlı gecekonduda çıktı. 2 katlı gecekondunun üst katında Afgan uyruklu 6 kişinin yaşadığı yerde, iddiaya göre mutfak tüpü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Evdekiler, panikleyerek kendilerini yalın ayak sokağa attı.

FOTO: İHA- ANKARA'DA AFGAN UYRUKLU VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI GECEKONDUDA, ALEV ALAN TÜP PATLADI. OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN, HİÇBİR EŞYALARINI ALMADAN CAN HAVLİYLE KENDİLERİNİ SOKAĞA ATAN VATANDAŞLARA MAHALLELİ YARDIM ETTİ.

FOTO: İHA- ANKARA’DA AFGAN UYRUKLU VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI GECEKONDUDA, ALEV ALAN TÜP PATLADI. OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN, HİÇBİR EŞYALARINI ALMADAN CAN HAVLİYLE KENDİLERİNİ SOKAĞA ATAN VATANDAŞLARA MAHALLELİ YARDIM ETTİ.

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Ev sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verirken, alev alan tüp ise kısa süre sonra patladı. Alevler evi sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

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Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, bir mahalle sakini ise yalın ayak dolaşan kişilere ayakkabı ve çorap verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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Son güncelleme: android-time 21:4112.01.2019
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