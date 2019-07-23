Ankara’da ‘avcı kız’ operasyonu: 125 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘avcı kız’ adını verdikleri genç kadınları kullanıp, onların sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, soruşturma kapsamında 6 ay süren çalışma yaptı. Polisin yaptığı araştırmalar, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler belirlendi. Ayrıca, çetenin kadınları kullanarak tuzağa düşürdüğü erkeklerin ‘fazla hesap’ çıkarılarak dolandırıldığı eğlence merkezleri de saptandı.

SİLAH TEHDİDİ İLE TAHSİLAT

Çete üyelerinin, gece kulübü ve pavyon gibi eğlence merkezlerinde yüksek rakama itiraz eden ve ödeme yapmak istemeyen kişileri, silah tehdidi ve darp yolu ile gasp ettikleri saptandı. Nakit parası olmayanların da kredi kartlarından zorla tahsilat yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, bazı mağdurları yanlarına alıp birlikte evlerine giderek, burada bulunan kasalarından tahsilat yaptıkları da öğrenildi.

10 ADRESE OPERASYON

Yapılan araştırmaların ardından, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esertürk’ün koordinesinde çeşitli birimlerden 200 polisin katılımı ile belirlenen 10 gece kulübü ve pavyona, dün akşam eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 120 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Antalya, Şanlıurfa ve Kars’ta da 5 kişi yakalanarak Ankara’ya getirildi. İş yerlerinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kesici delici alet ile pos makinelerine el konuldu. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz de baskın yapılan mekanlarda polisten bilgi aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Murat K.’nin benzer suçlardan 27 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.

ANKARA, (DHA)