Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 70 polise gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, 2009 yılında gerçekleştirilen Polis Koleji Sınavı’nda FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek, bunları örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Soruları alıp, Polis Koleji’ne yerleştikleri belirlenen 50 şüpheli hakkında, Ankara dahil 21 ilde gözaltı kararı verildiği ve gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü’nce sürdürüldüğü kaydedildi.

KOMİSERLİĞE GEÇİŞ SINAVI

Yine 2009 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek, bunları örgüt üyelerine verdiklerinin belirlendiği bildirildi. Örgüt üyelerinden sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan 20 şüpheli hakkında, Ankara dahil 11 ilde gözaltı kararı verildiği, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü’nce sürdürüldüğü bildirildi.

DHA