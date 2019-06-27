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Ankara’da depoda ele geçirildi! Tam 5 milyon 200 bin adet

Ankara'da, polis tarafından bir depoya yapılan baskında, 5 milyon 200 bin adet sahte bandrollü boş 'makaron' ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

21:15 -
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda, Yenimahalle ilçesindeki bir depoda boş ‘makaron’ saklandığı tespit etti. Ostim Mahallesi 1138’inci Sokak'ta bulunan tabelasız depoya yapılan baskında, Emin Baran A. ile Ali Ö. gözaltına alındı.

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5 MİLYON 200 BİN ADET BOŞ ‘MAKARON’ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, polis tarafından depo ve içerisindeki bir otomobilde yapılan aramada, 5 milyon 200 bin adet sahte bandrollü boş ‘makaron’ ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.  DHA

Son güncelleme: android-time 21:24 27.06.2019
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