Son dakika… Ankara’da eğlence mekanında silahlı kavga! 2 yaralı, 6 gözaltı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında otopark anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavga dönüştüğü olayda iki kişi yaralandı. Öte yandan mekanda bulunan diğer müşteriler, silahlı kavga nedeniyle panikle çevreye kaçıştı.

Olay, Kızılırmak Mahallesi´nde gece saatlerinde meydana geldi. 1436. Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanında, otopark anlaşmazlığından dolayı olduğu belirtilen bir tartışma çıktı.

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PANİKLE ÇEVREYE DAĞILDILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö. yanında taşıdığı silahla ateş etmeye başladı. eğlence mekanında bulunan diğer müşteriler, silahlı kavga nedeniyle panikle çevreye kaçıştı.

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İKİ KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi.

Yaralı iki kişi daha sonra ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevreye saçılan boş mermi kovanlarını topladı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı. AJANSLAR