Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 34 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinin, çoğu ByLock kullanıcısı olan 30’u ihraç edilen 33 personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığının bir eski personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, gözaltı işlemlerinin Ankara ile 5 ilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar şüphelilerin 27’sinin yakalandığı kaydedildi.

18 SİVİL MAHREM İMAMA GÖZALTI KARARI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri imamı” Kemal Batmaz’a bağlı olan 18 sivil “mahrem imam” hakkında gözaltı kararı çıkardı.

AA