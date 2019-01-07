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Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı! İşte son hava durumu tahminleri…

Ankara'da kötü hava koşulları nedeniyle bir ilçede okullar tatil edildi. Ankara'da kar yağışının yanı sıra buzlanma da bekleniyor. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada tatil olan ilçe dışındakiler için "Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" açıklaması geldi. İşte Ankara'dan son hava durumu verileri ve Ankara Valiliği'nden yapılan kar tatili açıklaması...

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Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı! İşte son hava durumu tahminleri…
Ankara'da kötü hava koşulları nedeniyle bir ilçede okullar tatil edildi. Ankara'da kar yağışının yanı sıra buzlanma da bekleniyor. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada tatil olan ilçe dışındakiler için "Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" açıklaması geldi. İşte Ankara'dan son hava durumu verileri ve Ankara Valiliği'nden yapılan kar tatili açıklaması...

Ankara bu haftaya da karlı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Ankara’da kar yağışı yarın da sürecek.  Öğrenciler kar nedeniyle daha önce olduğu gibi bugün okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Ankara Valiliği yetkililerinden kar tatili açıklaması geldi. 7 Ocak Pazartesi günü Ankara’da okullar tatil mi? İşte son dakika Ankara Valiliği açıklaması…

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİKTEN 7 OCAK 2019 TARİHİ İÇİN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Ankara’nın Bala ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulları tatil edildi. Bala Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeni ile 07.Ocak 2019 Pazartesi günü Kaymakamlığımız tarafından Bala genelinde Eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir” denildi.Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Ankara’da eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı” kaydedildi.

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 06.01.2019 Pazar sabah saatlerinden itibaren Ankara'da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 cm civarında örtü bırakacağı; Pazar gece ve Pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Kar yağışı ve buzlanmayla birlikte başta ulaşım sorunları olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Meteoroloji’den yapılan 5 günlük Ankara hava durumu tahmini şöyle;

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ANKARA’NIN İLÇELERİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan günlük ilçe bazlı hava durumu tahminleri şöyle;

İlçeBeklenen HavaEn Düşük
(°C)		En Yüksek
(°C)
AkyurtÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-4
AltındağParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-2
AyaşÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-1
BalaParçalı, zamanla çok bulutlu, gece (08.01.2019) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı-5
BeypazarıÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı0
ÇamlıdereÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-5
ÇankayaParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-3
ÇubukÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-3
ElmadağParçalı, zamanla çok bulutlu, gece (08.01.2019) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı-5
EtimesgutParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-2
EvrenParçalı, zamanla çok bulutlu, gece (08.01.2019) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı1
GölbaşıParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-4
GüdülÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-1
HaymanaParçalı, zamanla çok bulutlu, gece (08.01.2019) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı-5
KalecikParçalı, zamanla çok bulutlu, gece (08.01.2019) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı-1
KahramankazanÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-2
KeçiörenParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-2
KızılcahamamÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-4
MamakParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-2
NallıhanÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı1
PolatlıParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-2
PursaklarÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-4
SincanParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-2
ŞereflikoçhisarParçalı, zamanla çok bulutlu, gece (08.01.2019) saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı-1
YenimahalleParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı-2
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Son güncelleme: android-time 08:1607.01.2019
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