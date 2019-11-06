Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi’nin hanımını yakaladık

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İlahiyat mezunları nedense öğretmen olmak için gayret etmiyor. Birçok İmam Hatip’te Kuran dersleri boş geçiyor. Din Kültürü ve Ahlak Dersi’ne hoca bulunmuyor. Karşımda bu mevcut durumu alt üst edecek bir nesil görüyorum. Bunu halledin. Ülkemin dört bir yanında sizi görev bekliyor.

‘SÖZDE İMAM HATİP MEZUNU KÖŞE YAZARLARI SALDIRDI’



Şimdi biz bir zamanlar ben dindar bir gençlik dedim bana imam hatipliler bile saldırdı. Geçmişimde imam hatip var, ‘nereden çıktı bu iş, nereden çıktı bu tespit' gibi sözde köşe yazarı onlar bile bize saldırdı. ‘Dindar bir gençlik istiyoruz, yetiştireceğiz' dediğim için.

‘GENÇLİK BİLECEK Kİ ALKOL HARAMDIR’

İnşallah dindar bir gençlik sizin ellerinizde yetişecek. Bunu başardığımız takdirde çarşıda, sokakta, pazarda o zaman tinercisini Allah'ın izniyle görmeyiz. O zaman hırsızını Allah'ın izniyle görmeyiz veya minimize ederiz. Alkolikleri görmeyiz. Niye? Çünkü dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır. Dolayısıyla o yola tevessül etmeyecek. Ve bu konularda atılacak adımlarla dindar neslin olduğu bir ülkede ben inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır. Menfaat için değil, makam mevki için değil. İşte bunu siz sağlayacaksınız. Dindar neslin olduğu bir ülkede, inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır.

‘BAĞDADİ’NİN HANIMINI YAKALADIK’

Biz de Bağdadi'nin hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini üstelik de Suriye tarafından bunları yakaladık şu anda bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.