Ankara’da ‘iş, tayin, atama ve ihale’ örgütü kurmuşlar

Vatandaşın en çok istediği şey iş! Hal böyle olunca dolandırıcılar için işsizler yeni bir pazar anlamına geliyor. TÜİK’in açıkladığı son rakamlara göre Türkiye’de 4 milyon 157 bin kişiye çıktı. Son bir yılda kayıtlı işsizler ordusuna 1 milyon 21 bin kişi katıldı. İşsizlik oranı 3.1 puan artış ile yüzde 12.’e çıktı.

Ankara’da ise vatandaşlara iş bulacağını iddia eden kişiler ‘Doğu Batı Elele Birlik Teşkilatı’ isimli dernek adı altında buluştu! Devlet yetkililerinin ismini kullanarak onlara iş bulacakları gerekçesiyle vatandaşı dolandırdılar. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, dernek üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Polisin yaptığı çalışma sonucu, vatandaşların ‘iş, tayin, atama ve kamudan ihale aldırma’ vaatleriyle dolandırıldığı belirlendi.

MERKEZLERİNE POLİS BİLE GİREMİYORMUŞ!

Derneğin, devlet büyüklerinin talimatıyla kurulduğunu ve devlete ait yerlerin satışı için kendilerinin görevlendirildiğini belirten şüphelilerin, bu konuda Türkiye’de tek yetkili olduklarını, dokunulmazlıklarının bulunduğunu ve merkezlerine polisin bile giremeyeceği yönünde açıklamada bulunduğu tespit edildi. Derneğin Balgat’taki lüks merkezinde de arama yapıldı. İki daire birleştirilerek oluşturulan dernek merkezinde faaliyet gösteren dolandırıcılık zanlılarının 60 bin lira tutarında kira ve aidat borcu bulunduğu tespit edildi.

ÖRGÜT İÇİNDE KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Telefon görüşmelerinde devlet büyükleri ile konuştuklarına dair imajı veren örgüt içinde kamu görevlilerinin de olduğu öğrenildi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, bu sabah saatlerinde örgütün Çankaya’daki bir plazada bulunan genel merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda, devlet memurlarının da aralarında bulunduğu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

DHA