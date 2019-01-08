Ankara’da kar tatili beklentisi…. Yarın okullar tatil mi, açıklama geldi mi?

Ankara’dan son dakika haberler gelmeye devam ediiyor. Soğuk hava, buzlanma ve etkili kar yağışıyla mücadele eden Başkentliler Ankara Valisi Vasip Şahin’den gelecek kar tatili haberini bekliyor. İç Anadolu’da kar nedeniyle birçok ilde okullar tatil oldu. Peki 9 Ocak Çarşamba Ankara’da okullar tatil mi? İşte Ankara ile ilgili son gelişmeler…
ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valisi Vasip Şahin, binlerce öğrencinin beklediği haberi henüz vermedi. Konu ile ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde olacak.
ANKARA’DA HAVA DURUMU
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
ANKARA -8°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
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