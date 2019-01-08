Ankara’da kar tatili beklentisi…. Yarın okullar tatil mi, açıklama geldi mi?

Meteoroloji'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Kar yağışı Ankara'da son günlerde epey etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden başta ulaşım sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Öğrenciler olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.Ankara'da 9 Ocak Çarşamba okullar tatil olacak mı? İşte son gelişmeler...

Ankara’dan son dakika haberler gelmeye devam ediiyor. Soğuk hava, buzlanma ve etkili kar yağışıyla mücadele eden Başkentliler Ankara Valisi Vasip Şahin’den gelecek kar tatili haberini bekliyor. İç Anadolu’da kar nedeniyle birçok ilde okullar tatil oldu. Peki 9 Ocak Çarşamba Ankara’da okullar tatil mi? İşte Ankara ile ilgili son gelişmeler…

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin, binlerce öğrencinin beklediği haberi henüz vermedi. Konu ile ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde olacak.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

ANKARA -8°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu