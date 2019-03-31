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31 Mart 2019 Ankara seçim sonuçları: Anadolu Ajansı’na göre de Ankara’da Mansur Yavaş öne geçti

Ankara'dan seçim sonuçları için sayılan oyların verileri adım adım geliyor. Yerel seçim sonuçları gelmeye devam ederken Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarına göre CHP adayı Mansur Yavaş yarışta öne geçti. Sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan Yavaş, sandıklara sahip çıkılmasını istedi. İşte oy oranları...

19:15 -
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31 Mart 2019 Ankara seçim sonuçları: Anadolu Ajansı’na göre de Ankara’da Mansur Yavaş öne geçti

31 Mart’ta merak edilen illerin başında Ankara Büyükşehir Belediyesi geliyordu. Ankara’da seçim sonuçları şekillenmeye başladı. Anadolu Ajansı’nın sonuçlarına göre CHP adayı Mansur Yavaş yarışta öne geçti.

YAVAŞ’TAN SANDIK ÇAĞRISI

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yavaş, “Son sandık sayılana kadar sandıklarımıza sahip çıkmaya devam edelim. Ankara'nın geleceği size emanet değerli arkadaşlarım. Bereket ve huzura saatler kaldı” dedi.

Ankara İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mansur Yavaş CHP CHP 1.150.341 % 49,70
Mehmet Özhaseki AK Parti AK Parti 1.107.635 % 47,85
Diğer Diğer 26.352 % 1,14
Mesut Doğan Saadet Partisi Saadet Partisi 17.596 % 0,76
Haydar Yılmaz DSP DSP 4.956 % 0,21
Vatan Partisi Vatan Partisi 2.484 % 0,11
BTP BTP 2.366 % 0,10
TKP TKP 2.147 % 0,09
SABİT TEKİN SABİT TEKİN 264 % 0,01
MEHMET CERİT MEHMET CERİT 126 % 0,01
MEHMET HOŞOĞLU MEHMET HOŞOĞLU 126 % 0,01
MERİÇ MEYDAN MERİÇ MEYDAN 120 % 0,01
RECEP GÖKYER RECEP GÖKYER 68 % 0,00
Ankara İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 481.026%46,23
CHP CHP 343.285%32,99
İyi Parti İyi Parti 99.241%9,54
MHP MHP 44.061%4,23
Saadet Partisi Saadet Partisi 17.181%1,65
BBP BBP 16.937%1,63
HDP HDP 9.792%0,94
DP DP 3.149%0,30
TKP TKP 2.469%0,24
Vatan Partisi Vatan Partisi 1.924%0,18
BTP BTP 1.786%0,17
DSP DSP 1.519%0,15

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Son güncelleme: android-time 21:23 31.03.2019
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