31 Mart 2019 Ankara seçim sonuçları: Anadolu Ajansı’na göre de Ankara’da Mansur Yavaş öne geçti

31 Mart’ta merak edilen illerin başında Ankara Büyükşehir Belediyesi geliyordu. Ankara’da seçim sonuçları şekillenmeye başladı. Anadolu Ajansı’nın sonuçlarına göre CHP adayı Mansur Yavaş yarışta öne geçti.
YAVAŞ’TAN SANDIK ÇAĞRISI
Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yavaş, “Son sandık sayılana kadar sandıklarımıza sahip çıkmaya devam edelim. Ankara'nın geleceği size emanet değerli arkadaşlarım. Bereket ve huzura saatler kaldı” dedi.
|Ankara İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Mansur Yavaş
|CHP
|1.150.341
|% 49,70
|Mehmet Özhaseki
|AK Parti
|1.107.635
|% 47,85
|Diğer
|26.352
|% 1,14
|Mesut Doğan
|Saadet Partisi
|17.596
|% 0,76
|Haydar Yılmaz
|DSP
|4.956
|% 0,21
|Vatan Partisi
|2.484
|% 0,11
|BTP
|2.366
|% 0,10
|TKP
|2.147
|% 0,09
|SABİT TEKİN
|264
|% 0,01
|MEHMET CERİT
|126
|% 0,01
|MEHMET HOŞOĞLU
|126
|% 0,01
|MERİÇ MEYDAN
|120
|% 0,01
|RECEP GÖKYER
|68
|% 0,00
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