Ankara’da Melih Gökçek dönemi imar tartışması!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı 16. oturumuna imar izinleri tartışması damga vurdu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, AKP döneminde yapılan imar faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Köse konuşmasında, “İYİ Parti Grup Başkan Vekili konuşmasında eski yaptıklarımızı anlatmamızı söyledi. Bu çok doğru. Eski Meclis'te yaptıklarımızı burada sırayla anlatacağız size. Eski yaptıklarımız derken, ben burada bir dönem Meclis Üyeliği yaptım. Eskiden imar konularında yapılan şeyleri de anlatayım mı? Siz bunları da istiyor musunuz? Siz hodri meydan dediğiniz için biz de hodri meydan diyoruz. Eski yaptıklarımızı, bir takım insanların imar konusunda neler yaptığını anlatacağız inşallah” dedi.

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AKP’Lİ BAŞKANIN SÖZLERİ AKILLARA GÖKÇEK DÖNEMİNİ GETİRDİ

Murat Köse'nin Belediye Meclisi kürsüsünden kendi dönemlerini eleştirdiği konuşma akıllara AKP yönetimi tarafından görevinden alınan Melih Gökçek'i getirdi. Gökçek’in döneminde imar konusunda yaptıklarını dönemin AKP Sözcüsü Bülent Arınç, “Gökçek Ankara’yı parsel parsel sattı” ifadeleriyle eleştirmişti.

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PARTİLERDEN KÖSE’YE DESTEK

Köse'nin konuşması üzerine Meclis'te gruplardan üst üste söz alındı. CHP Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık “Biraz önce Mamak Belediye Başkanı arkadaşımız imarda yaptıklarımızı anlatalım dedi. Ben buradan teklif ediyorum. Özel bir gündemde geçmişte imarda neler yapılmış, ne biliyorsa anlatmazsa kendisi de töhmet altındadır, geçmiş Meclis üyeleri de töhmet altındadır. Bildiklerinin tümünü burada özel bir gündemle anlatması gerekir. Burada AK Parti Grup Başkan Vekiline de büyük görev düşüyor. Bu konunun üzerine gitmezse kendisinin kürsüde söylediği sözler tribüne oynamak anlamına gelir. Lütfen bu konunun üzerine birlikte gidelim” ifadelerini kullandı.

“BEDELİ NEYSE ÖDERİM”

AKP Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık ise, “Lafımın sonuna kadar arkasındayım. Bedeli neyse öderim. Ödeyecekler de ödesin. Nereye gidilmesi gerekiyorsa, neyin irdelenmesi gerekiyorsa; yanlışı olan, haksızlığı olan, haram yiyen kimse ortaya çıkarılsın” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17. oturumda “Dün Meclis'te imarla ilgili vahim iddialar konuşuldu. AK Parti grubu da bunların soruşturulmasına olumlu bakıyor. Ertan Bey, önümüzdeki Meclis'te önergenizi sunarsınız” diyerek konuyu takip edeceklerini açıkladı.