8 Ocak kar tatili için Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara’da okullar tatil mi?

Ankara'da okullar tatil mi sorusu bu sabah Ankaralıların merak ettiği soruların arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ankara'da kar yağışı bazı noktalarda ciddi şekilde kendini gösterdi ve başkent beyaza büründü. Ulaşım konusunda bir sıkıntı gözlenmedi. Ankara'da okullar tatil mi sorusunun cevabı ve Ankara'da günün hava durumu detayları haberimizde...

Ankara bu sene kardan ciddi şekilde etkilenen şehirlerimiz arasında yer alıyor. Ankaralı öğrenciler ve veliler kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmadığını merak ederken, Ankara Valiliği’nden gelecek tatil açıklamasına odaklandı. Ankara’da kar durumu nasıl olacak? Ankara’da okullar tatil mi? İşte merak edilenler…

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da kar etkisini gösterse de valilikten kar tatiline dair bir açıklama gelmedi. Ankara’da okullar bugün eğitime devam edecek.

ANKARA -5 DERECEYİ GÖRDÜ

Kent genelinde gece hafif şekilde etkisini gösteren yağış özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı. Ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayan kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler gerekli önlemleri aldı. Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Zaman zaman etkisini artıran yağış dolayısıyla kent merkezinde birçok yol beyaza bürünürken, hava sıcaklığı gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 5 dereceyi gördü. Bazı yollarda buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Köprü, üst geçit ve tünel altlarında buz sarkıtları oluştu. Belediyelere bağlı çok sayıda ekip özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu Ulus, Kızılay ve Sıhhiye bölgelerinde kaldırımlarda biriken karları temizlemek için sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı. Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara’da bu sabah kar bir süre daha etkisini gösterip yarından itibaren şehri terk edecek.