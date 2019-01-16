Ankara’da okullar tatil mi? Yoğun kar uyarısı geldi! Ankara 16 Ocak hava durumu…

Ankara'da gece saatlerinden beri yer yer yoğun olarak etkili olan kar yağışı öğrencilerin kar tatili beklentisine yol açtı. Ankara'da bugün hava durumu nasıl olacak? Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması var mı? İşte merak edilenler...

Ankara’da kötü hava koşulları nedeniyle okullar tatil mi sorusu gündemde. Ankara’da kar yağışının yanı sıra fırtınada var. Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleri ile Güdül, Beypazarı ve Nallıhan'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı beklenmektedir.İşte Ankara’dan son hava durumu verileri …

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da dünden beri etkili olan kar yağışı yer yer yoğunlaşıyor. Ankara’da öğrenciler okullar tatil mi sorusuna cevap arıyor ancak bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Ankara’da 16 Ocak tarihinde okullar eğitimini sürdürecek.

ANKARA 16 OCAK HAVA DURUMU

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur,yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların bu akşam ile gece saatlerinde yer yer kuvvetli ve yüksek kesimlerinde yoğun olması beklenmektedir. Sıcaklıkların bugün bölge genelinde 4-6 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi beklenmektedir. Rüzgarın Batı Karadeniz Bölümünde kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, yer yer fırtına (60/80 km/sa) şeklinde esmesi; Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde önceleri güneyli yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli ve fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 km/sa), zamanla batılı ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli (30/60 km/sa) esmesi beklenmektedir.

ANKARA’NIN İLÇELERİNE YOĞUN KAR UYARISI

Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçeleri ile Güdül, Beypazarı ve Nallıhan'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı beklenmektedir. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla birlikte özellikle Ankara-İstanbul otoyolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.