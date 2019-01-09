Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da 9 Ocak hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da geçtiğimiz günlerde ciddi etki bırakan kar yağışı adım adım geride kaldı ve bugün açık bir hava bekleniyor. Ankara'da kar yağışı görülmemesi nedeniyle bugün eğitim devam edecek. Ankara'da 9 Ocak tarihinde kar tatili yok...

Ankara’da okullar tatil mi sorusunun cevabı belli oldu 9 Ocak’ta Ankara’da eğitime devam edilecek. Ankara’da bugün havanın açık olması bekleniyor hava sıcaklıklarının ise gece saatlerinde -11’e kadar düşmesi bekleniyor.

ANKARA’DA ULAŞIM SIKINTISI YAŞANMIYOR

İlçe merkezinin yanı sıra bin 500 metre rakımlı Karagöl Tabiat Parkı çevresinde yetişen sarıçam ve sedir ağaçları kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Beypazarı’nın simgesi haline gelen tarihi konaklar da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AA muhabirine, kar yağışının ilçeye ayrı bir güzellik kattığını söyledi. Kaplan, vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntıya düşmemesi adına Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

ANKARA 9 OCAK HAVA DURUMU

Ankara’da bugün açık bir havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yarından itibaren hava sıcaklıkları adım adım artacak.