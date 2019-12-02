Ankara’da soba faciası! 11 yaşındaki Mustafa kurtarılamadı…

Olay dün akşam Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Suzan Güner, oğlu Mustafa ve dedesi Himmet Yaman ile birlikte babası Hasan Hüseyin Tiflik’in, Hamzalar Mahallesi’ndeki evine gitti.

AYNI ODADA KALMIŞLAR

Tek katlı müstakil evde aynı odada kalan Suzan Güner, oğlu ve dedesi ile birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah uyandığında durumu fark eden Güner, 112 Acil Servis’e haber verdi. Gelen ekipler, anne, oğul ve dedeyi Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırdı.

ANNE VE DEDENİN DURUMU AĞIR

Cumhuriyet İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Mustafa Kutay Güner, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Suzan Güner ile Himmet Yaman ise ambulans helikopter ile Ankara’ya sevk edildi. Evde başka bir odada bulunan Hasan Hüseyin Tiflik ise gazdan etkilenmedi. (DHA)