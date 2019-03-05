Ankara’da tehlikeli provokasyon!

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Ankara’nın sokaklarına veya köprü altlarına art arda provokasyon içerikli yazılar yazılıyor. Millet İttifakı’nın adayı olan Mansur Yavaş’ın, HDP ile işbirliği yaptığı izlenimi yaratmak için köprü altlarına Kürtçe, ‘Yaşasın’ anlamına gelen ‘Biji Mansur’ yazıldı.

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Mansur Yavaş, SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği olayı doğruladı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na başvurduklarını ifade eden Yavaş, yazıyı yazan kişinin Hüseyin Erdoğan olduğunu belirtti. CHP ve İYİ Partili milletvekillerinden bir grup, perşembe günü savcılığa gidip konunun üzerinde durulmasını isteyecek. Bu girişimin ardından da vekiller bir basın toplantısı düzenleyerek bu provokasyonu açıklayacaklar.

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KAMERA KAYITLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

ODTÜ Alaaddin Keykubat köprüsünün altına ‘Biji Mansur’ yazan kişinin kamera kayıtlarına ulaşıldı. Hüseyin Erdoğan’ın eve giriş kayıtları da elde edildi. Mansur Yavaş konuyla ilgili SÖZCÜ’ye şunları söyledi;

“Olay 150 lira verilip kapatılacak kadar basit bir olay değildir. Halkı kin ve düşmanlığa yönlendiren, kimlik siyasetini öne çıkaran kirli bir olaydır. Böyle kirli siyaset yapmak kimseye yakışmıyor. Sonuçta, biz belediye başkanı seçileceğiz. Bu tür olayların yapılması ayıptır. Bunu yapanın cezalandırılması gerekir. Açıkça provokasyona girişilmiştir. Bu kişinin olaydan önce yaptığı telefon konuşmaları incelenip talimatı nereden aldığı ortaya çıkarılmalıdır.”

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Bölücü terör örgütü PKK militanları ve örgüt yandaşları örgütün lideri olarak kabul ettikleri Abdullah Öcalan için toplantı ve gösterilerinde ‘Biji Apo’ sloganları atıyorlar. Mansur Yavaş için de ‘Biji’ diyerek terör örgütüyle bağlantı içerisinde olduğu izlenimi oluşturulmak isteniyor.