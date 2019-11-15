Ankara’da tepki çeken kare

31 Mart seçimlerinin ardından Başkent’in yöneticileri Başkan Yavaş’ın davetiyle Mogan Gölü Tesisleri'nde bir araya geldi. Toplantıda Keçiören Belediye Başkanı AKP’li Turgut Altınok, MHP yönetimindeki Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Kızılkaya dışındaki isimler hazır bulundu.

ANKARA VE İLÇELERİNİN SIKINTILARI ELE ALINDI

Mansur Yavaş’ın ilçe başkanlarını kapıda karşıladığı toplantı boyunca yerel ve merkez yönetimi arasındaki işbirliği ve koordinasyon masaya yatırıldı. Yavaş’ın işbirliği talebine karşılık, ilçe başkanları da Büyükşehir'in sorumluluğunda olan işlerin aksamaması talebinde bulundu. Yavaş, haberleşme konusunda direkt kendisini arayabileceklerini belirtirken, AKP Grup Sekreteri Mustafa Başer'in başkanlar arasında WhatsApp grubu kurması kararlaştırıldı.

TEK KADIN OLARAK EN SONDA

Erkek egemen siyasette kadınlara da destek olunması ve politikada pozitif ayrımcılığın yer bulması tartışılırken, toplantıyla ilgili kare bu konuda daha çok yol almamız gerektiğini ortaya koydu. Toplantıya tek kadın başkan olarak katılan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, masanın en ucunda yer aldı.