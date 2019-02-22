Ankara’da trafikte korku dolu anlar!

Olay, Ayaş yolu Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden otomobil ve kamyon şoförü, bilinmeyen bir sebeple birbirlerinin üzerine araçlarını tehlikeli şekilde sürerek taciz etti.

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ELİNDEKİ BIÇAKLA SALDIRDI

Trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil ve kamyon daha sonra durdu. Elinde bıçakla aracından inen kamyon sürücüsü, sinirlendiği otomobilin sürücüsüne doğru koştu.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Şahıs, otomobilin içinde oturan sürücüye tehditler savurarak bıçakla saldırdı. Yaşananlar, arkada seyir halinde olan başka bir otomobilin içindeki kişi tarafından anbean kaydedildi. İHA