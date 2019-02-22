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Ankara’da trafikte korku dolu anlar!

Ankara’da seyir halindeki kamyon ve otomobil sürücüleri trafiğin altını üstüne getirdi. Daha sonra aracından inen kamyon sürücüsü, diğer araçtaki sürücüye bıçakla saldırdı. Yaşanan korku dolu anlar trafikteki bir başka araç içindeki kameradan saniye saniye kaydedildi.

23:37 -
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Olay, Ayaş yolu Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden otomobil ve kamyon şoförü, bilinmeyen bir sebeple birbirlerinin üzerine araçlarını tehlikeli şekilde sürerek taciz etti.

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ELİNDEKİ BIÇAKLA SALDIRDI

Trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil ve kamyon daha sonra durdu. Elinde bıçakla aracından inen kamyon sürücüsü, sinirlendiği otomobilin sürücüsüne doğru koştu.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Şahıs, otomobilin içinde oturan sürücüye tehditler savurarak bıçakla saldırdı. Yaşananlar, arkada seyir halinde olan başka bir otomobilin içindeki kişi tarafından anbean kaydedildi.  İHA

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Son güncelleme: android-time 00:04 23.02.2019
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