Ankara’da Uğur Dündar coşkusu

Uğur Dündar, gazeteci Gökmen Ulu'nun kaleme aldığı ‘Olağanüstü Bir Hayat: Uğur Dündar' kitabının imza gününe katıldı.

Ankara’da D&R Kitabevi’nin Tunalı Şubesi’nde gerçekleştirilen imza günü etkinliğine büyük ilgi vardı.

Uzun kuyruklar oluşturan kitapseverler Uğur Dündar'a imza attırıp fotoğraf çektirdi.

Gazetecilik hayatı başarılar ile dolu olan, meslekte pek çok ismi yetiştirmiş ve yaptığı haberler ile efsaneleşmiş gazeteci Uğur Dündar’ın hayatını yine meslektaşı olan gazeteci Gökmen Ulu kaleme aldı.