Son dakika… Ankara’da korkunç yangın! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da mobilyacılar sitesinde 4 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 5 Suriye uyruklu işçinin öldüğü ifade edildi. 5 işçinin de yaralı olarak kurtarıldığı yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi’nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, binada mahsur kalan 5 kişiyi pencereleri kırıp, merdivenle kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

BAKANLIK: 5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangınla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.5 işçinin de yaralı olarak kurtarıldığı yangın, kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. DHA