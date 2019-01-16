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Son dakika… Ankara’da korkunç yangın! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da mobilyacılar sitesinde 4 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 5 Suriye uyruklu işçinin öldüğü ifade edildi. 5 işçinin de yaralı olarak kurtarıldığı yangın, kontrol altına alındı.

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Ankara'da mobilyacılar sitesinde 4 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada 5 Suriye uyruklu işçinin öldüğü ifade edildi. 5 işçinin de yaralı olarak kurtarıldığı yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi’nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Ekipler, binada mahsur kalan 5 kişiyi pencereleri kırıp, merdivenle kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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BAKANLIK: 5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangınla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.5 işçinin de yaralı olarak kurtarıldığı yangın, kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 20:4016.01.2019
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