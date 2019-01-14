Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği’den açıklama geldi mi?

Meteoroloji'den Ankara'ya son dakika kar uyarısı geldi. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'ya yağan kar okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Ankara Valiliği ise buzlanma ve don olayı nedeniyle okulları tatil etmişti. Şimdi ise binlerce öğrenci "Yarın Ankara'da okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte son dakika Ankara gelişmeleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ankara’nın kuzey ilçeleri, Eskişehir ve Balıkesir çevreleriyle yurdun çeşitli illerine yönelik kar ve fırtına uyarısı geldi. Öğrenciler gözlerini Ankara Valiliği’ne dikti. Henüz okulların tatil olup olmayacağı belli değil. Ancak okullar tatil olur olmaz haberimizdeki yerini alacak.

Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ankara’nın kuzey ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, Batı Karadeniz’in yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA