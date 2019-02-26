Ankara’da yarın okullar tatil olacak mı? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı?

Ankaralı öğrenciler beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını şimdiden araştırıyor. Ankara Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptığı takdirde haberimizde olacak.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Salı akşamı hava sıcaklığının düşmesi ve Çarşamba sabahı kar yağışının başlaması bekleniyor. Bolu ve Düzce çevreleri ile Sakarya’nın güneydoğu kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının yarın (çarşamba) yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Perşembe sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen kar yağışının sebep olabileceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.