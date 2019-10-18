Ankara’daki kritik 5 saatin öyküsü

AMERİKALILAR “DERSLERİNE ÇALIŞIP” YOLA ÇIKTILAR

Pence heyeti, Ankara'ya yola çıkmadan önce Türkiye ile olan Suriye gerginliğini çözmek için ayrıca mesai harcadılar, deyim yerindeyse “derslerine çalıştılar”.

Beyaz Saray'da Pence'in ofisinde yapılan Türkiye toplantısında heyetteki tüm ağır isimler hazır bulundu. Pence'in başkanlığında bir masasın etrafında, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin yaptığı Barış Pınarı operasyonunun tüm ayrıntıları masaya yatırıldı. Türk tarafının görüşmelerde ne isteyebileceği, hangi güvencelerin ve sözlerin verilebileceği belirlendi.

ÜÇ UÇAKLA GELDİ

ABD Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Ankara'ya üç uçakla geldi. Pence ve ekibinin dışında, Amerikalı gazeteciler de ABD Başkan Yardımcısına eşlik ettiler.

Pence'in güvenliğinin sağlanabilmesi için her türlü alet ve personel de bu uçaklarla Ankara'ya getirildi.

BOMBA EĞİTİMLİ KÖPEKLERİNİ BİLE GETİRDİLER

ABD Başkan Yardımcısının güvenliğini sağlamak üzere, onca koruma dışında, bomba eğitimli köpekler de ABD'den geldi.

PENCE İKİ YERE UĞRADI

Pence Ankara'da sadece iki yere uğradı; ABD Büyükelçisi'nin rezidansı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin yapıldığı Saray.

Saray çıkışında tekrar ABD Büyükelçilik rezidansına gelen Pence, burada bir basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin , el çantaları dahil tüm çantaları kaldırım kenarona dizilip köpeklere koklatıldı. ABD Başkan yardıcısını koruyan gizli sevis ayrıca çantaları tek tek elle aradı. Telefonlar dahil tüm elektronik cihazlar açıldı, çalışıp çalışmadığı kontrol edildi. Telefon ya da kamera süsü verilmiş bir silah ya da bomba olmadığından emin olmadan, korumalar çantaları gazetecilere teslim etmedi.

Dış kapıdan girişte de gazeteciler tek tek üst aramasından geçirildi. Ayrıca tüm gazetecilerin ellerinde patlayıcı artığı olup olmadığına da bakıldı

HERKES ÖNCE MUHATAPLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Amerikan heyeti, önce Ankara'nın çeşitli kurumlarına dağılıp, muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiler. Buralarda Pence-Erdoğan görüşmesinin altyapısı hazırlandı.

Bu arada Pence de, Saray'a giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaklaşık 1 saat 40 dakika süren ikili bir görüşme yaptı. Erdoğan-Pence görüşmesinin ardından bu kez tüm heyetler toplantı salonunda bir araya geldi.

YÜZLER HİÇ GÜLMEDİ

ABD heyeti ile görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat kongre üyelerine dağıttı ve ardından da Amerikan basınına sızan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı 9 Ekim tarihli mektubun ve Washington'un Türkiye'ye koyduğu ambargoların gölgesinde başladı.

Hem Trump'ın mektubundaki diplomatik üslubu aşan ifadeler, hem de yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkan gerginlik, Pence ve Erdoğan ile heyet üyelerinin yüzlerine de yansıdı.

Ne Pence, ne de Erdoğan görüşmeler boyunca kameralara önüne çıktıklarında yüzlerinde hiç gülümseme olmadı.

Benzer şekilde, ABD ve Türk heyetlerinin diğer üyelerinin de ciddi görüntüleri dikkat çekti.

ABD HEYETİ SİVİLDİ, TÜRK HEYETİNDE GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER YER ALDI

ABD heyetinin tümünün sivillerden oluşmasına karşılık, karşılarına oturan Türk heyetinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

ABD heyeti Pence'in başkanlığında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan'ın ulusal güvenlik danışmanı O'brien, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'den oluşurken, Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine Bakanı Berat Albayrak ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler yer aldı.

ERDOĞAN PENCE'İ MASANIN BAŞINA, YANINA OTURTTU

Erdoğan, Ankara'ya gelen yabancı heyetleri kabulünde genellikle masa başında tek başına otururken, konuk heyet ve Türk heyeti de masanın iki yanında karşılıklı oturmaları sistemi uygulanır.

Ancak Erdoğan'ın heyetlerarası görüşmede Pence'i yanına, masanın başına oturtması da dikkatlerden kaçmadı.