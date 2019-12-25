Ankara’daki rant kavgasının perde arkası!

Her şey 2012 yılında başladı…

*Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı ve eski CHP milletvekili Sinan Aygün, TOGO arazisine lüks bir iş merkezi yapmak için kolları sıvadı.

*Ankara’da Eskişehir yolundaki Togo fabrikası arazisi 2012 yılında Melih Gökçek Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB tarafından ‘Kentsel servis alanı’ olarak tanımlandı ve 1.5 emsal izni verildi.

*Bu arazi üzerinde, 15 Temmuz 2016’da yapılan imar değişikliği ile emsal 2.1’e çıkarıldı. Yolun kot altı da emsal dışı sayıldı. Yani, küçük yasal değişikliklerle yüz milyonlarca liralık bir rant ortaya çıktı.

*Ankara Mimarlar Odası, bu kararlar üzerine ABB aleyhine dava açtı. Mahkeme de imar planı ile ruhsatı iptal etti. Yani Sinan Aygün ‘kaybetti’

*31 Mart 2019 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş seçildi.

*Seçimden günler sonra TOGO arazisindeki projeye ilişkin imar planı ve ruhsatı iptal eden yargı kararı, Nisan 2019’da onanarak kesinleşti.

*Mansur Yavaş’ın iddiasına göre, AKP yönetimin belediye avukatınca bu yargı kararı sümen altı edilip, yönetime bildirilmedi.

*Bu esnada proje kapsamında inşaat da sürdürülmeye devam etti.

16 ARALIK’TA İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

*Mansur Yavaş yönetimi mahkemenin kesinleşme kararından aylar sonra haberdar oldu. Bunun üzerine Yavaş yönetimindeki ABB İnşaatı 16 Aralık’ta mühürledi.

*Sinan Aygün’ün projeyi Melih Gökçek döneminde alırken sözünü verdiği “okul binası” sözünü yerine getirmediğini de gören Yavaş yönetimi, Sinan Aygün’ü uyarmak için harekete geçti.

*Sinan Aygün’le görüşen 2 CHP’li ABB Meclis üyesi, “Okul yaptırma sözünü tut” dedi.

18 ARALIK’TA SUÇ DUYURUSU

*Sinan Aygün ise “Okul yaptırma sözünü tut” diyen CHP’li iki üye için “İnşaatı yeniden çalışmaların devam etmesi için kendisinden 25 milyon TL rüşvet istendiğini söyledi. Aygün 18 Aralık’ta savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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20 ARALIK MANSUR YAVAŞ İLK DEFA KONUŞTU

*Mansur Yavaş ise Sinan Aygün’ün bu iddialarına 20 Aralık akşamı, katıldığı Tele 1’deki Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası programında yanıt verdi.

*Yavaş gerçekleşen imar artışları ile Sinan Aygün ve ortaklarına verilen kanunsuz imar izninin detaylarını belgeleriyle anlattı.

80 TARTIŞMALI PROJE!

*Mansur Yavaş Ankara’da Sinan Aygün’ünki gibi 79 tane daha ‘tartışmalı’ proje olduğunu duyurdu.

*Başkan Yavaş, “Ankara'da son 10 yıl içinde imar rantı var. Hep de aynı kişiler yapıyor bu işi. İmar değişikliğinde 30 milyar lira birilerinin cebine gitti. Ben bunu Meclis'te de gündeme getirdim. 80 dosya var, okul yapılması karşılığında hukuksuz olarak verilen” dedi.

20 ARALIK- SİNAN AYGÜN GÖKÇEK’YE AYNI CEPHEDE!

*Melih Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV yayınına katılan Sinan Aygün, Mansur Yavaş’ın CHP’den adaylık süreci hakkında da çeşitli iddialarda bulundu.

*Sinan Aygün, 2014 seçimleri için “Mansur Yavaş’a CHP’den aday olmasını teklif ettim. ‘Ben bunu hakaret sayarım dedi’ sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP’den aday oldu.” iddiasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eksi başkanı Melih Gökçek de aynı programa canlı yayına telefonla bağlanarak Sinan Aygün ve Mansur Yavaş arasındaki tartışmayı değenlendirdi ve Mansur Yavaş’ı suçladı.

FETÖCÜ MELİH GÖKÇEK İÇİN ÇALIŞMIŞ!

*Sinan Aygün’ün “Mansur Yavaş’ı CHP’den aday olmak için ikna etti” dediği, Ayhan Atalay’ın 2014 yerel seçimlerinde aslında Melih Gökçek için çalıştığı ortaya çıktı.

*Atalay'a ait Yelken Kule binasında Melih Gökçek'in seçim afişlerinin olduğu fotoğraflar dikkat çekti.

21 ARALIK – YAVAŞ’TAN SUÇ DUYURUSU

*Mansur Yavaş bu iddiaları reddederek Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu.

21 ARALIK – YAVAŞ İÇİN MÜFETTİŞ!

Sinan Aygün’ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı rüşvet iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığı’nca bir mülkiye müfettişi görevlendirildi.

22 ARALIK – SİNAN AYGÜN İÇİN İHRAÇ SÜRECİ

*CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, eski milletvekili Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden “kesin çıkarma” istemiyle disiplin soruşturması açtıklarını bildirdi.

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23 ARALIK – SİNAN AYGÜN BASIN TOPLANTISINDA ‘İDDİASINI’ DEĞİŞTİRDİ

Sinan Aygün ‘TOGO Kuleleri' tartışmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yaklaşım 2 saat süren basın toplantısında Aygün daha önce telaffuz edip yargıya taşıdığı “Mansur Yavaş benden 25 milyon lira rüşvet istedi” iddiasını değiştirdi. Söz konusu paranın Yavaş’tan değil 2 CHP’li meclis üyesi tarafından dile getirildiğini ve bunun da “Sözünü verdiği okul için” olduğunu söyleyen Aygün, “Okul bedelini 25 milyon lira olarak nereden buldun? Belediye işlerini de böyle yapıyorsan yandık. 5 milyon liralık işi 25 milyon liraya veriyorsa vay halimize. Okulun maliyeti arsa dahil 7 milyon liradır. 25 milyon nereden çıktı?” diye konuştu.

23 ARALIK – RÜŞVET GİTTİ İRTİKAP GELDİ!

CNN Türk yayınına katılan Sinan Aygün, “rüşvet istendi” iddiasından geri adım attı. Aygün “Kendisinden okul yapmasını istemelerinin irtikap olduğunu” savundu.

“O ZAMAN ÖZÜR DİLERİM”

Aygün, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla da konuyu görüştüğünü onun da CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nu görevlendirdiğini iddia etti. Canlı yayına telefonla katılan Bülent Kuşoğlu da Sinan Aygün’ün iddialarını yalanladı. Aygün de “O zaman özür dilerim” dedi.

24 VE 25 ARALIK – MANSUR YAVAŞ RANT ÇETESİ AÇIKLAMALARINI SÜRDÜRDÜ: 80 DEĞİL 150 PROJE

*Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldığı programlarda Ankara’daki rant savaşlarını anlattı. Sinan Aygün tartışmasının, işin sadece küçük bir bölümü olduğunu belirten Yavaşdaha önce telaffuz ettiği “tartışmalı 80 proje” rakamını 150’ye çıkardı.

*Melih Gökçek için Bülent Arınç’ın telaffuz ettiği “Ankara’nın parsel parsel FETÖ’ye peşkeş çekilmesine” değinen Yavaş, “FETÖ'nün para kazanma yolu imar emsal artışları. Nasıl yapılıyor. Uygun bir arsa bulunuyor. İnşaat başlanıyor belediyeye başvurup inşaat alanı büyütülüyor. Bu artıştan elde edilen para da buraya aktarılıyor. Meclis üyelerimizin araştırmaları sonucunda bu sayının 150 civarında olduğunu tespit ettik” dedi.

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Yavaş, Ankara’daki rant çetesine karşı mücadelesinin süreceğini vurgulayıp “15 Temmuz başarılı olsaydı, en kârlı bunlar olacaktı” yorumunda bulundu.