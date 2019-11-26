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Ankara’daki S-400 testleri devam ediyor!

Ankara'da dün S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasındaki radar bağlantısının test edilmesi amacıyla başlatılan test uçuşları bugün de devam etti. Test uçuşları kapsamında, bugün de helikopterler tarafından yüksek irtifada uçuş yapıldı.

17:17 -
Haberler Gündem

Ankara’da dün S-400 hava savunma sisteminin testi için gerçekleştirilen F-16 uçuşları, bugün helikopter uçuşlarıyla devam etti. Öğleden sonra başlayan uçuşlar, Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda konuşlu S-400 bataryalarının üzerinde yapıldı.

DHA

S-400’LERİN RADAR BAĞLANTILARI TEST EDİLDİ

Uçuşların, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Yüksek irtifada yapılan uçuşlar ile S-400 hava savunma sisteminin hava araçlarıyla radar bağlantısının test edildiği öğrenildi. DHA

Ankara helikopter Rusya Türkiye
Son güncelleme: 17:53 26.11.2019
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