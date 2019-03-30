Anketçilere hapis cezası yolda

MHP’nin 16 maddelik kanun teklifine göre, araştırma adı altında bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya kişi hakkında, olumlu ya da olumsuz yönlendirme veya etkileme amacıyla yalan, yanlış, eksik ya da yanıltıcı bilgiler sunan araştırma şirketinin yöneticilerine, 2-5 yıl arasında hapis cezası verilecek.

Bahçeli önceki gece katıldığı bir TV programında ”Bu şirketler kamuoyu araştırması değil, oluşturması yapıyorlar. Seçim sonrası kamuoyu araştırmaları yasa teklifimizi gündeme getireceğiz” dedi. Bahçeli’nin işaret ettiği teklif, MHP Genel Başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya tarafından hazırlandı. TBMM’ye sunulan ve halen Adalet Komisyonunda bulunan teklif uyarınca şirketler, araştırmayı kim için yaptığını, finansman kaynağını ve tutarını belgeleri ile birlikte açıklamak zorunda olacak.

Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önüne geçilmesi amacıyla işlemler sona erdiğinde imha edilmesi de zorunlu olacak. TÜİK de anket şirketleri için denetim ve gözetim kurumu olarak görev yapacak. TÜİK, kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği konusunda denetim yapma yetkisine sahip bulunacak. Bu koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşuna; bu araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin 10 katına kadar para cezası da verilecek.