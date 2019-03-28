Anketlere göre halk beni görmek istiyor

ADAYLAR ANLATIYOR

Kemer'de CHP'den aday gösterilmeyince partisinden istifa edip AKP'den adaylık başvurusu yapan Necati Topaloğlu buradan da aday gösterilmeyince DSP'ye başvurdu. Topaloğlu, DSP'nin Kemer Belediye başkan adayı oldu. Topaloğlu projelerini şöyle anlattı: “2004-2014 yılları arasında 10 yıl Göynük Belediye başkanlığı yaptım ve Büyükşehir yasasıyla belde belediye başkanlığı kapatıldı. 5 yıl önce Göynük belediyesi kapandığında benim Kemer Belediye başkan adayı olmamı isteyen geniş bir kitle vardı, ancak sağlık sorunlarım nedeniyle seçimden 9 ay önce 2013 yılı yazında aday olamayacağımı belirttim. Tüm bu gerçeklerle birlikte şubat ayında son bir anket yaptırdık ve halk başkan adayı olarak bizi görmek istediğini yine açık olarak gördük, Ayrıca Kemer malkı yüzde 70 oranında ben partiye değil adaya bakarım diyordu. Biz görüşmeler neticesinde DSP'den Kemer Bedediye Başkan adayı olduk. Bizim en büyük gücümüz halkımız ile olan birlik beraberliğimizdir. Bizler hep temiz siyasetin temsilcileri olduk, şeffaf, sorgulanabilir, katılımcı belediyecilik yaptık. Öncelikle bir beldenin imar planının adaletli ve yaşamı kolaylaştırır olması gerekir. Bu konuda Gönük örnek bir beldedir. Spor alanında gençlerimizin destekçisi olduk, forma, çanta, ayakkabı, ulaşım dahil tüm masraflarını karşıladık. Bütün bunlar örnektir.”