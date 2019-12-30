Anketten çıkan Mansur Yavaş sonucu dikkat çekti

AREA’nın İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Malatya ve Gaziantep’te gerçekleştirdiği Türkiye Siyasi Gündem Araştırması’ndan çarpıcı sonuçlar çıktı.

20-25 Aralık arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin 200 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada; katılımcıların önce ‘oy verdiği siyasi parti’ daha sonra ise siyasi parti liderleriyle ilgili kanaatleri soruldu.

HDP’lilerin yüzde 97.9’u Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ı olumsuz buluyor.

AKP’lilerin yüzde 85.4’ü, MHP’lilerin yüzde 85.3’ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için olumsuz görüş bildirdi. AKP’lilerin yüzde 9.9’u ise İmamoğlu’nu olumlu buluyor.

‘Ülkücü siyasetten’ gelen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında olumlu görüş bildiren MHP’lilerin oranı yüzde 15.8. Ülkücülerin yüzde 72.6’sı ise Mansur Yavaş hakkında olumsuz görüş bildirdi. HDP’li olduğunu söyleyen katılımcıların yüzde 48.4’ü Yavaş hakkında olumlu, yüzde 47,3’ü ise olumsuz düşünceler sahip.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında olumsuz görüş bildiren İYİ Parti’lilerin oranı 86.3 çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için olumsuz düşüncelere sahip MHP’lilerin oranı ise 87.2 oldu.