Anlamlı 15 Temmuz mesajları ve sözleri

15 Temmuz’da Türkiye hain terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimine dur dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü ilan edildi. Yurdun dört bir yanında vatanın birliğini ve bütünlüğünü korumak için canını ortaya koyan şehitlerimiz ve gazilerimiz anılıyor. Haberimizden en anlamlı 15 Temmuz şiirlerini, sözlerini ve mesajlarını bulabilir bu kıymetli günü anabilirsiniz.



15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ

En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti’ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz’da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir. Demokrasi nöbetimiz kutlu ve şanlı olsun.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Bugün hain kalkışmanın yıl dönümünde Astsubay Ömer Halis Demir gibi kahramanlarımızı anıyor ve demokrasi nöbetinde vazifemizi yerine getiriyoruz.

15 TEMMUZ DESTANI MARŞI’NIN SÖZLERİ

Hainliğe soyundu birileri bir gece

Yaptıkları zalimliği anlatacak yok cümle

Köprüyü kapattılar tankla yola çıktılar

Bizi bombaladılar üstümüzden kahpece

Yollara dökülmüştük sanırsın mahşer yeri

Elimizde bir bayrak dillerde tekbirleri

Tankların önünde yatan o yiğitleri

Unuttur mu bu millet, Ömer halis Demir’i

Selalar okundu kimsede korku yoktu

Kimimiz Ulubatlı kimi nene hatundu

şehitleri gazisi işte onların hepsi

Çanakkale geçilmez diyenlerin torunu

Kadın çocuk demeden bize kurşun sıktılar

Meclis’i bombalayıp yunana sığındılar

Satılmıştı ruhları,Yıkanmış beyinleri

Tertemiz Mehmetime kara leke çaldılar

Yollara dökülmüştük sanırsın mahşer yeri

Elimizde bir bayrak dillerde tekbirleri

Tankların önünde yatan o yiğitleri

Unuttur mu bu millet, Ömer halis Demir’i

Selalar okundu kimsede korku yoktu

Kimimiz Ulubatlı kimi nene hatundu

şehitleri gazisi işte onların hepsi

Çanakkale geçilmez diyenlerin torunu

Dik durdu başkomutan bırakmadı bizleri

Bak Kaçıyor hainler talan oldu inleri

Sorulacak hesabı kırılacak belleri

Eğilmeyecek millet çünkü hiç eğilmedi

Yollara dökülmüştük sanırsın mahşer yeri

Elimizde bir bayrak dillerde tekbirleri

Tankların önünde yatan o yiğitleri

Unuttur mu bu millet, Ömer halis Demir’i

Selalar okundu kimsede korku yoktu

Kimimiz Ulubatlı kimi nene hatundu

şehitleri gazisi işte onların hepsi

Çanakkale geçilmez diyenlerin torunu