Anne ve baba, sünnet düğünündeki görüntüler için dansözleri suçladı

Geçen aylarda İzmir’in Menderes ilçesinde gerçekleştirilen bir sünnet düğününde dansöz oynatılmış ve sosyal medyada yayılan görüntüler infial yaratmıştı.

DHA’nın haberine göre; araştırmalar sonucunda sünnet olan yedi yaşındaki çocuğun babası F.K. (49), annesi A.K. (49), amcası H.K. (55) ile üç dansöz gözaltına alınmıştı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı da anne, baba ve amcaya “aile hukukundan kaynaklı sorumlulukları yerine getirmeme”, üç dansöze ise “çocuğun cinsel istismarı”ve “hayasızca hareket” suçlarını yöneltti.

KÖÇEK OYNAYACAKLARINI SANIYORMUŞLAR!

Menderes 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada, müşteki sanıklar baba F.K., anne A.K. ile diğer sanıklar amca H.K., G.Y. (28), M.M. (20), G.K. (23) adlı dansözler hazır bulundu.

Taraf avukatlarının da katıldığı duruşmada, baba F.K., yaşananlarda suçunun olmadığını ileri sürerek, “Oğluma karşı işlenen suç nedeniyle dansözlerden şikayetçiyim” dedi. Anne A.K. de dansözlerden davacı olduğunu belirterek, olayla alakasının olmadığını iddia etti.

Sünnet düğünündeki dansözleri kendisinin bulduğunu ve 1200 lira ödediklerini anlatan amca H.K. ise şunları söyledi: “Biz köçek oynayacaklarını sanıyorduk. Sosyal medyaya düşen görüntülerdeki oyunun mahiyetinden haberimiz yoktu. Biz onları köçek oynasınlar diye tuttuk.”

‘SOSYAL MEDYAYA DÜŞÜNCE ANLADIK’

Sanık dansözlerden G.Y., suçlamayı kabul etmeyerek, “F.K. ile H.K. çalıştığım bara geldiler. Kendilerine oryantal dans yapabileceğimi söyledim. Diğer iki arkadaşın ise oryantal bilmediklerini, yabancı müzikle dans edeceklerini söyledim ve kabul ettiler” dedi

Düğüne gitmeden önce alkol aldıklarını söyleyen G.Y., savunmasını şöyle sürdürdü:

“Görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra izlediğimizde yaptığımız dansların sünnet düğünü için uygun olmadığını anladık. Biz erkekler tarafında dans ediyorduk. Söz konusu çocuk da kısa bir süre bizim yanımıza gelip dans etti.”

Dansözlerden G.K., çocuğun önünde uygunsuz bir şekilde oynadıklarını kabul ederek, şunları söyledi: “Alkolün etkisiyle o şekilde oynadık. Kendimizde değildik. Biz erkekler tarafından dans etmek için anlaştık. Orada kadınlar tarafında oynamamız istenince kadınlar tarafında oynadık.”

“DANSTA CİNSELLİK YOKTU” SAVUNMASI

Dansözlerden M.M. de yaptığı dansın suç teşkil edecek bir şey olmadığını iddia ederek, savunmasını şöyle yaptı:

“Sünnet düğününde kişi başı 400 liraya anlaştık. Dans ederken elbisemi devamlı olarak aşağıya doğru çektim. Görüntülerden de görüleceği üzere yaptığım dansta cinsel taciz suçunu teşkil eden bir durum yok. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

Mahkeme, üç dansöz hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırarak duruşmayı erteledi.